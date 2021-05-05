جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية

تفقد المهندس أمجد محمد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا وبحضور اطقم الإشراف على العمليات، اعمال تأهيل الترع بزمام الادارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الدقهلية، مؤكدًا المرور على أعمال تأهيل ترعة الحدادة بطول 2.550 كم وترعة اليوسفية بطول 5.100 كم وترعة قطا بطول 2.040 كم وترعة ذكى بطول 2.760 كم وترعة البصراط بطول 4.400 كم.



وشدد المهندس امجد محمد لبيب على الإلتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

