Advertisements

جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
تفقد المهندس أمجد محمد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا وبحضور اطقم الإشراف على العمليات، اعمال تأهيل الترع بزمام الادارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الدقهلية، مؤكدًا المرور على أعمال تأهيل ترعة الحدادة بطول 2.550 كم وترعة اليوسفية بطول 5.100 كم وترعة قطا بطول 2.040 كم وترعة ذكى بطول 2.760 كم وترعة البصراط بطول 4.400 كم.

وشدد المهندس امجد محمد لبيب على الإلتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية
جولة تفقدية لأعمال تأهيل الترع بشرق الدقهلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المائية والري تأهيل ترع الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 5 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

عبد العاطى يستعرض أعمال تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث بالقرى

وزارة الرى تواصل العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة

جولة تفقدية على أعمال تأهيل عدد من الترع ضمن المشروع القومي لتبطين الترع

استمرا تأهيل عدد من الترع بدمنهور والدقهلية وبني سويف وسوهاج وكفر الشيخ

جولة تفقدية علي أعمال تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة القليوبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي