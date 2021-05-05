Advertisements

نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي خسر كثيرا برحيله عن الأحمر

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

علق محمود صالح لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي الفترة الماضية.

 

وقال محمود صالح عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إنه لو كان مكان رمضان صبحي سيفضل البقاء في الأهلي، بالرغم من الماديات الكبيرة التي اتعرضت من جانب بيراميدز".

 

وأضاف:" رمضان صبحي تأثر فنيا بعد رحيله عن الأهلي، تواجده سيضمن مكانه في التشكيل الاساسي للمنتخب المصري".

 

وواصل: " انا رحيل عبدالله السعيد اثر على الأهلي بشكل ملحوظ في فترة كبيرة بعد رحيله".

 

واوضح: " ان رحيل احمد فتحي لن يؤثر على الاعلي بسبب كبر سنه، ووجود بديل قوي مثل محمد هاني".

أخبار تهمك

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي