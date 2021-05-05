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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة الخامسة والثلاثين
الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:01 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين.
ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي:
1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 20 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 15 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
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