Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة الخامسة والثلاثين

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين.

ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي:

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 20 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 15 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي