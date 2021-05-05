الجيزة في 24 ساعة: مصادرة 241 شيشة وتحرير 51 محضر عدم ارتداء كمامة

تواصل أجهزة محافظة الجيزة، جهودها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات والإلتزام بمواعيد الغلق الصيفية، وعدم تقديم الشيشة بالمقاهي والكافيهات ورصد مخالفات البناء خلال شهر رمضان.



ونستعرض لكم أبرز مجهودات أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية:-



- حي الدقي



قامت أجهزة حى الدقى بالتنسيق مع الطب البيطرى وشرطة المرافق بشن حملات مكبرة لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الإجراءات ومنع إستغلال المواطنين من قبل الباعة بالأسواق أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك، وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر مخالفة للمحال و3 محاضر لتداول لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى و16 محضر عدم حمل شهادة صحية و13 محضر عدم إرتداء كمامة ومصادرة 100 شيشة و 88 كرسى، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالف لحالتى بناء الأولى بشارع بولس حنا والثانية بشارع الكروم.



- حي العجوزة



شن حى العجوزة قرارات الغلق الفورى لعدد 2 من المقاهى بشارعى جامعة الدول العربية وخان يونس، كما تمكنت حملة لرفع التعديات من إزالة الحواجز الحديدية بمحيط البنوك والمنشأت الخاصة بعدد من شوارع الحى.



- حي شمال الجيزة



نفذ حي شمال الجيزة حملة مكبرة تم خلالها مصادرة ١٤١ شيشة و٨٢ كرسى وغلق وتشميع عدد ٣ مقاهى واحالة اصحابها إلى النيابة العامة .



- مركز ومدينة العياط



شن مركز ومدينة العياط بحملة مماثلة أستهدف خلالها مزلقان مدينة العياط وطريق مصر اسيوط الزراعي ومدينة العياط وقرية ميت القائد والتي أسفرت عن التحفظ علي كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



- مركز ومدينة أوسيم



نجحت الحملات بمركز ومدينة أوسيم فى إغلاق 7 محال مخالفة لتعديها مواعيد الغلق ومقهى مخالف لتقديمه الشيشة ورفع 57 حالة إشغال بقرية بشتيل.

وإغلاق 4 محال بالبدرشين عبارة عن مقهى لعدم إلتزامه بالإجراءات ومحل لقطع غيار السيارات وأخر للكمبيوتر ومحل للموازين للعمل بدون ترخيص، ورفع الإشغالات بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق المدينة.



- مركز ومدينة الحوامدية



قام مركز ومدينة الحوامدية برش وتعقيم ديوان المدينة حفاظاً على سلامة الموظفين والمواطنين المترددين على المبنى، كما أسفرت حملات المتابعة عن غلق صالة بلياردو بطريق مصر أسيوط الزراعى لعدم الإلتزام بالإجراءت، وإنتهاء الأعمال الخاصة بتطوير مدخل قرية الشيخ عتمان.



- مركز ومدينة منشأة القناطر



شن مركز ومدينة منشأة القناطر عدد من الحملات والتى شملت شوارع ( عاطف السادات، الموقف الجديد، المدرسة الثانوية) والتى تمكنت من تحرير 6 محاضر إشغالات و38 محضر لعدم إرتداء الكمامة ومصادرة 36 كرسى و4 طاولات، بالإضافة إلى إيقاف حالتى بناء مخالف الأولى عبارة عن سقف للطابق الثانى لأحد المنازل بقرية المنصورية والثانية عبارة عن جمالون بدون ترخيص بعزبة جلال.

