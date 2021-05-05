حب جديد في حياة عمرو سعد بـ "ملوك الجدعنة"

شهدت أحداث الحلقة الثالة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



حيث سافر "سرية" عمرو سعد" إلى لبنان للقاء رئيس العصابة "سليم" الذي أقام حفلة على شرفه وطلب منه أن يكون وكيلا له في مصر وهناك صادف حبا جديدا في حياته.



وتعرف "سرية" على ابنة "سليم" وربطت بينهما علاقة عاطفية وتولت اختيار ملابس أفضل له وتنظيم جولة له في لبنان لرؤية معالمها.



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

