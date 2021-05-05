Advertisements

"الطاووس" يحصد نصيب الأسد فى المنافسة بماراثون رمضان والنقاد يؤكدون: صناعه قدموه بإخلاص

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:12 م
مي مرسي
Advertisements
اشتعلت المنافسة بين المسلسلات فى رمضان بشكل كبير لحصد كعكة الأفضل فى الموسم، وكان لمسلسل "الطاووس" نصيب الأسد محققًا نجاحًا كبيرًا وأشاد به النقاد والجمهور.

من جانبها قالت الناقدة حنان شومان أن المسلسل تعاطف معه الجمهور منذ بداية حلقاته مرورًا بمطالبات وقفه مؤكدة أن المسلسل عرضه محدود على القنوات ولكنها تحترم رأى الجمهور الذى اختاره للمنافسة بقوة.

وأكدت الناقدة علا الشافعي إن المسلسل لمس الناس، ويتضمن نوع آخر من الدراما المقدمة كما قدم جميع النجوم أداءًا جيدًا، وخاصة الفنانة سهر الصايغ التى تشبه الكثير من الفتيات فهي تظهر بدون أى تدخلات تجميلية، وهناك حالة من الإخلاص لتقديم العمل.

بينما قال الناقد زين العابدين أن تقدم مسلسل الطاووس على باقى المسلسلات فى المنافسة "غريب" ولكنه يحترم رأى الجمهور مؤكدًا أن العمل بشكل عام جيد جدًا.

يذكر أن مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

ضربة موجعة لصن داونز.. تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الغموض والإثارة يسيطران على البوستر الرسمي لمسلسل "الطاووس" للنجم جمال سليمان

مسلسل الطاووس يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته (اعرف التفاصيل)

تعرف على أحداث مسلسل الطاووس ومواعيد عرض الحلقة الجديدة

تعرف على القنوات الناقلة لمشاهدة مسلسل الطاووس يوميا في رمضان 2021

شاهد.. سهر الصايغ تنشر جديدة لها من "الطاوس"

ظهور براءة سهر الصايغ وقتل أحد مغتصبيها في "الطاووس"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي