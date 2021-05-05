"الطاووس" يحصد نصيب الأسد فى المنافسة بماراثون رمضان والنقاد يؤكدون: صناعه قدموه بإخلاص

اشتعلت المنافسة بين المسلسلات فى رمضان بشكل كبير لحصد كعكة الأفضل فى الموسم، وكان لمسلسل "الطاووس" نصيب الأسد محققًا نجاحًا كبيرًا وأشاد به النقاد والجمهور.



من جانبها قالت الناقدة حنان شومان أن المسلسل تعاطف معه الجمهور منذ بداية حلقاته مرورًا بمطالبات وقفه مؤكدة أن المسلسل عرضه محدود على القنوات ولكنها تحترم رأى الجمهور الذى اختاره للمنافسة بقوة.



وأكدت الناقدة علا الشافعي إن المسلسل لمس الناس، ويتضمن نوع آخر من الدراما المقدمة كما قدم جميع النجوم أداءًا جيدًا، وخاصة الفنانة سهر الصايغ التى تشبه الكثير من الفتيات فهي تظهر بدون أى تدخلات تجميلية، وهناك حالة من الإخلاص لتقديم العمل.



بينما قال الناقد زين العابدين أن تقدم مسلسل الطاووس على باقى المسلسلات فى المنافسة "غريب" ولكنه يحترم رأى الجمهور مؤكدًا أن العمل بشكل عام جيد جدًا.



يذكر أن مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

