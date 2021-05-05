حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ برئاسة اجتماع مناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة بحضور اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام للمحافظة والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة.



وخلال الاجتماع، وجه "نائب المحافظ " لرؤساء المركز والمدن والاحياء بتدريب عدد من المختصين بإصدار التراخيص بالوحدات المحلية علي منظومة التراخيص الجديدة كخطوة استباقية للاطلاع علي اشتراطات العمل الجديدة لتكون كافة الوحدات المحلية علي استعداد تام لتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.



كما وجه " الشيخ " بضرورة عقد ندوات توعوية للعاملين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوضيح أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة في ضبط العمران والحد من البناء العشوائي وحماية لحقوق المواطنين وذلك للقضاء علي الفوضي العقارية.



وكلف "نائب المحافظ "رؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة حصر كافة تراخيص البناء بداية من عام 2017 وحتي تاريخه وفحصها ومراجعتها علي الطبيعة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقا للقانون 117 لسنة 2008 وعرض تقرير أسبوعي في هذا الشأن علي اللجنة العليا لمراجعتها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التفتيش علي أعمال البناء وممثلي جامعه المنصورة.



والجدير بالذكر أن اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية قد أعلن عن البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة من تاريخ 152021 ولمدة شهرين في 27 مركزًا ومدينة علي مستوي المحافظات علي أن يتم تطبيق المنظومة بشكل كامل في 172021 وفي الدقهلية تم اختيار مدينة طلخا للتطبيق التجريبي للمنظومة.



حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وأعضاء اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء.