Advertisements

حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ برئاسة اجتماع مناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة بحضور اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام للمحافظة والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه "نائب المحافظ " لرؤساء المركز والمدن والاحياء بتدريب عدد من المختصين بإصدار التراخيص بالوحدات المحلية علي منظومة التراخيص الجديدة كخطوة استباقية للاطلاع علي اشتراطات العمل الجديدة لتكون كافة الوحدات المحلية علي استعداد تام لتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

كما وجه " الشيخ " بضرورة عقد ندوات توعوية للعاملين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوضيح أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة في ضبط العمران والحد من البناء العشوائي وحماية لحقوق المواطنين وذلك للقضاء علي الفوضي العقارية.

وكلف "نائب المحافظ "رؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة حصر كافة تراخيص البناء بداية من عام 2017 وحتي تاريخه وفحصها ومراجعتها علي الطبيعة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقا للقانون 117 لسنة 2008 وعرض تقرير أسبوعي في هذا الشأن علي اللجنة العليا لمراجعتها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التفتيش علي أعمال البناء وممثلي جامعه المنصورة.

والجدير بالذكر أن اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية قد أعلن عن البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة من تاريخ 152021 ولمدة شهرين في 27 مركزًا ومدينة علي مستوي المحافظات علي أن يتم تطبيق المنظومة بشكل كامل في 172021 وفي الدقهلية تم اختيار مدينة طلخا للتطبيق التجريبي للمنظومة.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وأعضاء اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء.
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية
حصر كافة التراخيص ومراجعتها على الطبيعة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي