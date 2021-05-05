تعرف على العائدين من الإصابة في قائمة الأهلي قبل مواجهة الاتحاد





أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اليوم عن قائمة فريقه أمام نادي الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأظهرت القائمة عودة عدة لاعبين من الإصابة.





عودة بدر بانون:

عاد المدافع بدر بانون إلى قائمة النادي الأهلي بعد أن كان حصل على راحة من مبارايات الأهلي في الأسبوع السابق بسبب شعوره بالإجهاد لضغط المبارايات.





عودة محمود كهربا:

عاد كهربا لقائمة الفريق عقب غيابه عن مباراة غزل المحلة بسبب نقله إلى المستشفى يوم السبت لإرتفاع في ضغط الدم وخضوعه للعلاج.





عودة أيمن أشرف:

عاد أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق إلى القائمة عقب حصوله على راحة من المبارايات بسبب شكواه من خشونة في الركبة.





عودة محمود متولي:

عاد المدافع محمود متولي إلى القائمة عقب تعافيه من قطع بالرباط الصليبي مما أدى إلى غيابه عن الملاعب فترة طويلة.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير





خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، محمود وحيد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا





خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا





الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن



