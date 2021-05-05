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25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
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ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغ 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المكتب -في بيان اليوم الأربعاء- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 6 سفن، في حين تتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينة أخرى، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وأخرى بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ ;لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن .

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