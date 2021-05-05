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حسام موافي يكشف سبب الإصابة بقرحة الفراش (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة في الجسم التي لا تتجدد، مشيرًا إلى أن خلايا الجلد والكبد والرئة تتجدد وتعود مثلما كانت بعد الإصابة إلا خلايا المخ.

وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج " ورب زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن جذع المخ من أهم المناطق التي تؤثر على حياة الإنسان، وعندما يؤثر على الحركة والنطق، فمن الصعب أن تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.

ولفت إلى أن الشخص الذي يصاب في جذع المخ، قد يصاب بقرحة الفراش نتيجة عدم تقليب المريض، فيحدث ضغط على الانسجة تمنع من وصول الدم للأنسجة فيموت النشيج مما يؤدي إلى الإصابة بقرحة الفراش التي تؤدي إلى تسمم، ولذلك هناك ضرورة لتقليب المريض، معقبًا: "يجب تقليب المريض كل ربع او ثلث ساعة حتى لا يصاب بالقرحة".

ولفت إلى أن هناك فرقًا بين موت جذع المخ، والإصابة بجلطة في جذع المخ، فموت جذعه المخ يعد قضية خطيرة جدًا سواء من الناحية الدينية أو القانونية أو الطبية، لأن الشخص الذي يموت لديه جذع المخ لن يستيقظ مرة أخرى.

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