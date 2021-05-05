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القبض على ياسمن رئيس في ملوك الجدعنة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بعد أن استولت شقيقتها على كل ما تملك، وطردتها من شقتها ومحل أبيها، كشفت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل ملوك الجدعنة عن القبض على فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) من قبل الشرطة، بعدما رأتها سيارة الشرطة نائمة في الشارع تتسوّل، وقد قضت فاتن حرفوش بالفعل فترة طويلة في الشارع بدون مأوى، تنام في الحدائق وتأكل من الشارع.

وبعد عودة سريّة (عمرو سعد) إلى الحارة مرة أخرى ومواجهته لأخيه بسبب وضعه للحشيش في عربة أمه، قرر البحث عن فاتن حرفوش، خاصةً بعدما أدرك وفاة والدها ما فعلته عواطف بها، فوصّى اثنان من رجال الحارة بالبحث عنها وإخباره على مكانها فور معرفته.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا

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ياسمن رئيس ملوك الجدعنة الفنانة ياسمين رئيس

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