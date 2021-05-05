بوروسيا دورتموند يُحدد سعر بيع سانشو

كشفت تقارير صحفية عالمية أن بروسيا دورتموند الألماني أعرب عن إستعدادته لبيع نجم الفريق الإنجليزي جادون سانشو في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وفتح المدير الرياضي لدورتموند مؤخرا باب الرحيل أمام سانشو, حيث قال في تصريحات نقلتها شبكة ESPN العالمية:" لدينا بالفعل اتفاق مع جادون سانشو منذ العام الماضي بحيث يمكنه الرحيل عن النادي ولكن بشروط محددة".

وأكدت الشبكة العالمية أن بروسيا دورتموند على إستعداد للتخلي عن سانشو مقابل 87 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بروسيا دورتموند طلب في الصيف الماضي الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن سانشو وسط إهتمام مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين بالتعاقد معه.