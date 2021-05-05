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نجمة سورية ضحية حلقة اليوم من "خمس نجوم"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يستضيف برنامج " خمس نجوم" الفنانة نسرين طافش ضيفة الحلقه الثالثة والعشرون في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل


برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.

الجدير بالذكر أن النجمة نسرين طافش تشارك في السباق الحالي بمسلسل " المداح" بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، حنان سليمان، هادي خفاجة، محمد عز، خالد سرحان،دنيا عبد العزيز،تامر شلتوت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج

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