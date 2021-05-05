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تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ومن المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري، مساء غدٍ الخميس الموافق السادس من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

وكان الأهلي خسر أمام غزل المحلة، بهدف دون رد، في اللقاء السابق له في الدوري، بينما تعادل الاتحاد إيجابيًا بهدفين في ديربي الإسكندرية أمام سموحة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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