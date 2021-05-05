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تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
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قال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إن مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ضيفه ليفربول ستقام في 13 مايو الحالي.

وألغيت المباراة التي كانت مقررة يوم السبت الماضي عقب احتجاج جماهير يونايتد ضد ملاك النادي الأميركيين، عائلة غليزر، واقتحامها ملعب أولد ترافورد المغلق أمام الجماهير بسبب قيود جائحة كوفيد-19.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن في وقتٍ سابق أنه سيعاقب أي مشجع يثبت تورطه في سلوك إجرامي أو عدائي خلال الاحتجاجات التي تسببت في تأجيل مباراة الفريق أمام ضيفه ليفربول الأحد الماضي.

واقتحم عدد من المحتجين ملعب أولد ترافورد قبل انطلاق المواجهة أمام ليفربول عصر الأحد، حيث تحولت الاحتجاجات ضد عائلة جلازر إلى وقائع إتلاف وعنف.


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