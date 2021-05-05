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في الحلقة الـ23 من "نجيب زاهي زركش".. يحيى الفخراني يُعيد محمد محمود لقصره

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، للفنان يحيى الفخراني، ودارت أحداثها حول مقابلة "رجب" مع شيرين، ويطلب منها أن تقوم بتسليفه مبلغ٩٠٠٠ جنيهًا، ويخبرها أنه سيُعيدها إليها عند الانتهاء من كتابة الرواية التي يعكف عليها، ويخبرها أنه يُحبها، فتطلب منه أن يُخبرها بأي معلومة تخص ابنتها، وتوافق على تسليمه للمبلغ الذي يُريده، بشرط أن يقوم بالإمضاء على وصل أمانه وأن يُحدد تاريخ سداده، فتحذره أنه إذا جاء موعد سداده ولم يقوم بإعادة الأموال الأموال إليه، وتحذره بأنه إذا لم يسدد تلك الأموال فإنها ستقوم بالإبلاغ عنه.

إبلاغ "طريف" بأن "سعيد" تعرض لحادث سير بالسيارة، مما تطلب نقله للمستشفى، فيذهب مسرعًا للقاءه، فيخبره أن حياته تغيرت بعد ظهوره،ثم يقوم بطرده من الغرفة المتواجد فيها.

فيذهب "نجيب" لقصره ويجلس مع "طريف"، ويتحدث معه بصوت يملؤه الحزن، ويخبره أن "مسعد" رامز أمير يرفض أبوته، وأن "سعيد" طرده من المستشفى، يتجه "مسعد" لدار النشر ويطلب منهم إلغاء نشر الرواية الخاصة به.

يتحدث "مسعد" مع صديقه "سمير"، فيخبره أنه استمع لحديثه مع "نجيب"، وعلم أنه والده، فيطلب منه أن يذهب للعيش معه، فينفعل عليه.

ذهاب "نجيب" للمقهى ويلتقي بـ"سحر" هالة مرزوق ويطلب منها أن تخبر "مسعد" عند رؤيتها له بحبه له.

تتصل "نانسي" بـ"مسعد"، وتطلب مقابلته، فيأمرها أن تنساه وأن تعود لحياته.

ذهاب "سعد" لمقابلة المنتج "شاهر"، وبعدها يجعله يقوم بالتعاقد على فيلم ما، ثم يذهب لسعيد ليأخذه من المستشفى ويخبره انه قد تعاقد على أحد الأفلام، وبعدها ينتقل هو واخوته للعيش في شقة جديدة.

مسلسل "نجيب زاهي زركش" من بطولة النجم يحيى الفخراني ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي وإسلام إبراهيم وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

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