موجز البرلمان| "تضامن النواب" توافق على موازنة المجلس القومي للسكان للعام الجديد

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



"تضامن النواب" توافق على موازنة المجلس القومي للسكان للعام الجديد



عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.



ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 20212022 والبالغ جملتها 59 مليون و946 ألف جنيه مقابل 57 مليون و967 ألف جنيه العام المالى الجارى 20212020.



وأكدت اللجنة، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، دعمها الكامل للمجلس القومي للسكان، لاسيما وارتباطه بقضية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع حيث تلتهم ثمار التنمية، وأنها تسعي لمنح المجلس الاستقلالية.



وفى الوقت الذى علقت ممثلة المجلس القومي بتأكيدها مطالبة المجلس زيادة مخصصات بند الأجور والتعويضات الذي يشهد انخفاض فى الموازنة الجديدة عن العام الجارى، أكدت ممثلة المالية ناهد البلشي أن الميزانية محسوبة ووافية وكافية وليس هناك أى نقص.



وكانت فاتن غازي، مقرر المجلس القومي للسكان، قد أكدت فى وقت سابق من الاجتماع، إن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين الخصائص السكانية وكيفية تحويلها لثروة بشرية تنعكس بدورها إيجابيا في معدلات النمو الاقتصادي وذلك جنبا إلي جانب من العمل علي باقي محاور القضية، مشيرة إلي أنه كان يتم اختصار القضية لسنوات طويلة في تنظيم الأسرة وهو أمر يشوبة العوار الشديد حيث أن هناك أبعاد مختلفة.



"اقتصادية النواب" ترفض نقل تبعية مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال لمجلس الوزراء



رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال للعام المالى 20212022، نقل تبعية المركز لمجلس الوزراء.



وشهدت المناقشات مطالبة عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن يصبح المركز تابع لمجلس الوزراء الأمر الذى رفضه رئيس اللجنة بشكل تام، موضحًا أن عدد كبير من الهيئات يطالب بأن يصبح تابع لرئاسة الوزراء، ومع الوقت تصبح دواوين الوزراء فارغة ويصبح الشكل العام للحكومة كالآتى: رئاسة الوزراء ثم هيئات تابعه لمجلس الوزراء ثم وزراء لا يوجد بها سوى وزير وعدد قليل من للموظفين.



وكانت المناقشات قد استهلت بمطالبه النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة باستعراض دور مركز المعلومات التابع لوزارة قطاع الأعمال، وخطته في العام المالي الجديد.



الأمر الذى عقبت عليه عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن المركز يقوم بدراسة الشركات التابعة للوزارة وتقديم توصيات غير ملزمة، الأمر الذي آثار الجدل داخل اللجنة، حيث تساؤل النواب عن آليات المركز لتقييم أداء الشركات، وأين تذهب التوصيات، فيما عقبت الأمين العام للمركز، أن المركز يتابع اجتماع الجمعية العمومية للشركات وتقييم ادائها من خلال القوائم المالية، ويتم اعداد دراسة مفصلة عن الأداء المالى للشركة.



وتساءل سمير عن دور مركز المعلومات إذا وجد أن عدد المديرين أكثر من عدد الموظفين؟ وما دوره فى إعداد توصية بإعادة هيكلة شركة بها 4 أشخاص يديروا شخص واحد؟.



فعقبت الأمين العام لمركز المعلومات بتأكيدها مساعي المركز للاستعانة بالشباب لاعداد دراسات متخصصة على كل شركة قابضة، ويتم تغذية الحاسب الآلى بالمعلومات، ونقوم بتنظيم دورات تدريبية للشركات، مؤكدة أن المركز يحاول إعادة بيع السوفت وير للشركات.



ليستكمل النائب أحمد سمير رئيس اللجنة تساؤلاته، عن كيفية رفع كفاءة العمال لاسيما وإذا المرتبات أكثر من أرباحها، فعلي سبيل المثال شركة الغزل والنسيج بمراجعة موازنتها عام 2018 سنجد أن الأجور أكثر من الأرباح.



وعلق شعراوى عبد المنعم، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة التخطيط، عن تدريب العمال ورفع كفاءتهم، بإيضاحه أن الإدارة قامت بتدريب مجموعة من شباب عددهم 100 شاب، وتم امتحانهم ونجحوا بتفوق وبعد أن تم تدريبهم وجدوا فرص عمل فى القطاع الخاص بعائد أفضل.



برلماني يشيد برفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 3000 ميجاوات ليصل العراق



أشاد النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، بالاتفاق الموقع بين مصر والأردن لرفع قدرات الربط الكهربائي بين البلدين إلى 3000 ميجاوات والذي وقعه من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة وزارتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية لدراسة رفع سعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن ليصل مستقبلًا إلى العراق.



وقال "السويدي"، إن الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية بصفة عامة ومع الأردن والعراق والسودان والسعودية بصفة خاصة سيكون له أثاره الإيجابية والكبيرة في توفير واستغلال الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مختلف مجالات التنمية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء المصري حقق نجاحات كبيرة بعد الدعم والمساندة الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع المهم.



ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والقطاعات والهيئات والمهندسين والفنيين والعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم، مُعربًا عن ثقته التامة في أن قطاع الكهرباء سيكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدًا من أهم القطاعات الناجحة داخل مصر والقادرة على تصدير الكهرباء والربط الكهربائي مع الدول العربية والأفريقية.

