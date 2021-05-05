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حسام موافي يكشف تفاصيل أغرب سؤال تعرض له (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل أغرب سؤال تعرض له حول صحة حرمة الخمرة في الإسلام، قائلًا: "هناك شخصا هاتفني ليسألني: هل ربنا حرم الخمرة؟، تعجبت من السؤال وقولت له إنت لسه عندك شك، فرد علي قائلًا: "لا مش حرام".

وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، ان هذا الشخص يتحجج بأن الله حرم لحم الخنزير والميتة والدم بشكل صريح في القرآن، ولكنه لم يحرم الخمرة بنفس الصراحة، ولكنه طالب المسلمين باجتناب الخمرة، في قوله تعالى: "إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ".

ولفت إلى أن الاجتناب أشد من التحريم، موضحا أن لحم الخنزير مثلا محرم على المسلمين، لكن يمكن الجلوس على طاولة واحدة مع من يتناوله دون مشاركته، لكن في حال تناول شخص الخمر لا يجوز الجلوس معه حتى لو لم تشاركه.

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