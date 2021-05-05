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أسعار الدولار تسجل ذروة أسبوعين مع احتمال رفع أسعار الفائدة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
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 بلغت أسعار الدولار أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء مواصلا مكاسبه وسط حديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية وموجة بيع لأسهم التكنولوجيا قوضا الإقبال على المخاطرة مما يصب في صالح العملة التي تمثل ملاذا آمنا.

وضغط انتعاش الدولار يوم الثلاثاء على اليورو الذي نزل مجددا دون مستوى 1.20 دولار يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوى له مقابل العملة الأمريكية في أكثر من أسبوعين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات، وصولا إلى 91.436، وهو أعلى مستوى منذ 19 أبريل.

وجاءت الانتعاشة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.

ولاحقا، هونت يلين من شأن التصريحات، غير أن أبسط إشارة لتشديد السياسة النقدية يؤثر بشده على الأسواق التي أضحت تعتمد كثيرا على التحفيز النقدي.

وبدا التأثير واضحا على أسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تكبدت خسائر فادحة خلال الليل، ليهبط المؤشر ناسداك 1.88 بالمئة.

وكانت التعاملات محدودة في آسيا بسبب عطلة في اليابان والصين، لكن الدولار النيوزيلندي ارتفع أكثر من نصف بالمئة إلى 0.7192 دولار أمريكي بعدما جاءت بيانات الوظائف بالبلاد أقوى من التوقعات.

وصعد الدولار الأسترالي أيضا 0.3 بالمئة إلى 0.7736 دولار.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 109.29 ين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني مرتفعا 0.24 بالمئة عند 1.3918 دولار قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا الذي يتوقع البعض أن يعلن خلاله تقليص برنامجه الخاص بشراء السندات.

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