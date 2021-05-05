مصممة ديكور: ابتكرت بوكس كورونا في عيد الأم تماشيا مع الوباء العالمي



قالت المهندسة ندى لاشين، مصممة الديكور، إنه خلال عيد الأم الماضي ابتكرت هدية عيد الأم بطريقة طريفة تتماشى مع وباء كورونا وهو عبارة عن صندوق ملون ومزركش يضم بعض الأشياء الهامة في الوقاية من الفيروس وهي: جوانتي ومناديل وفرشاة وليفة وصابون، ومطهر لليدين إلى جانب كحول.



وأضافت "لاشين"، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "دريم"، أن الجديد هذا العام في هدايا عيد الأم هو التفاعل مع الحدث العالمي الذي يمر به العالم وهو فيروس كورونا وقد ابتكرت "بوكس كورونا" كي يتماشى مع الحدث العالمي بشكل فكاهي ومعبر عن المسئولية التي يتحملها الجميع تجاه الوباء العالمي.



وتابعت: "يحرص الجميع في هذا اليوم على تقديم الهدايا لأمه تعبيرا عن مشاعر الحب والامتنان لها بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض سعر الهدية، حيث أنه منذ الأزل وهدايا عيد الأم معروفة إما تخص المنزل لتيسر لها أداء بعض الأعمال المنزلية أو هدايا شخصية تخصها.



