Advertisements

مصممة ديكور: ابتكرت بوكس كورونا في عيد الأم تماشيا مع الوباء العالمي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قالت المهندسة ندى لاشين، مصممة الديكور، إنه خلال عيد الأم الماضي ابتكرت هدية عيد الأم بطريقة طريفة تتماشى مع وباء كورونا وهو عبارة عن صندوق ملون ومزركش يضم بعض الأشياء الهامة في الوقاية من الفيروس وهي: جوانتي ومناديل وفرشاة وليفة وصابون، ومطهر لليدين إلى جانب كحول.

وأضافت "لاشين"، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "دريم"، أن الجديد هذا العام في هدايا عيد الأم هو التفاعل مع الحدث العالمي الذي يمر به العالم وهو فيروس كورونا وقد ابتكرت "بوكس كورونا" كي يتماشى مع الحدث العالمي بشكل فكاهي ومعبر عن المسئولية التي يتحملها الجميع تجاه الوباء العالمي.

وتابعت: "يحرص الجميع في هذا اليوم على تقديم الهدايا لأمه تعبيرا عن مشاعر الحب والامتنان لها بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض سعر الهدية، حيث أنه منذ الأزل وهدايا عيد الأم معروفة إما تخص المنزل لتيسر لها أداء بعض الأعمال المنزلية أو هدايا شخصية تخصها.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي