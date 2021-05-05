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صندوق مكافحة الإدمان يطلق النسخة الثانية لحملة "أنت أقوى من المخدرات"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، النسخة الثانية من المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار " رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في أخرها " المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش. أنت أقوى من المخدرات"

وتظهر في بداية الإعلان فتاة صغيرة لا يتجاوز عمره 17 عاما، وهو تستقل القطار الطائر وتشعر في بداية رحلة التعاطي انها في سعادة لكنها سعادة وهمية،حتى تشعر في نهاية الرحلة بالدمار،حيث تلقى الحملة الضوء علي الأضرار النفسية والجسدية كذلك الخسائر المادية التي يتكبدها معاطى المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان وتتضمن النسخة الثانية من الحملة رسالة للفتيات حيث تعد أول رسالة إعلانية موجهة للفتيات لتوعيتهن بخطورة المخدرات.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية، وأنه سبق وتم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة فى حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان كما أن حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجًا لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها.

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