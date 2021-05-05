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منصة "إحسان" الوطنية تُعلن إضافة خدمة التبرّع باستخدام نقاط قطاف

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري أنه وبالتعاون مع (stc) تمّت إضافة خدمة دفع جديدة للقائمة تُتيح التبرّع باستخدام نقاط قطاف؛ وذلك في إطار تطوير قنوات التبرع على المنصة للمحسنين، ودعم تنوّع وسائل التبرّع بما يُسهم في استدامة العمل الخيري وتعزيز مصادره.

وتدعم الخدمة التبرّع باستخدام نقاط قطاف عبر فُرص التبرّع المتاحة على منصة (إحسان)، إذ يستطيع المحسن الآن من خلال خيارات الدفع المتاحة اختيار خدمة (التبرّع باستخدام نقاط قطاف) ومن ثمّ اختيار واحدة من فرص التبرع التالية: (المشاريع، المتجر، إغاثة)؛ ليتم خصم 5 نقاط من قطاف للتبرّع بريال واحد.

ويُمكن لعملاء (stc) الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق اختيار (فرصة التبرع) في المنصة، ومن ثمّ تحديد المبلغ المراد التبرّع به، ومن ثم الضغط على خيار (التبرّع)، وعبر (قنوات أخرى) ستظهر خدمة التبرع باستخدام نقاط قطاف وبعد إدخال رقم الجوال والضغط على خيار(التحقق) سيصل إلى المتبرّع الرمز عبر رسالةٍ نصية والذي بإدخاله تتم عملية التبرع.

وتهدف منصة (إحسان) إلى تحسين تجربة المحسنين بتوفير طُرق دفع إلكتروني متنوعة؛ بما يُسهم في تسهيل عملية التبرّع في أي وقت، إضافةً إلى المحافظة على ثقة المستفيد بإطلاعه مباشرةً على تفاصيل الحالة بما في ذلك تفاصيل المبالغ المالية المتعلقة بها.

وفي تفصيل طُرق الدفع على المنصة، يُمكن ذلك من خلال موقع المنصة على "الإنترنت" Ehsan.sa، أو الاتصال على الرقم المجاني 8001247000، أو إرسال رسالة نصية من جميع المشغلين إلى الرقم 5005، أو عن طريق أجهزة التبرع الذاتية المنتشرة في أنحاء المملكة.

وتؤكد منصة (إحسان) أن التبرّعات تذهب مباشرة إلى ‏الأماكن والحالات الأشد احتياجاً، وتُصرف في مشروعات خيرية وتنموية ذات أثر كبير ومستدام بجميع مناطق المملكة الثلاث عشرة.

الجدير بالذكر أنّ جميع الخدمات والمعاملات على منصة (إحسان) تُتابع بشكل مباشر من قبل اللجنة الشرعية التي يرأسها معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، كما تخضع لسياسات وحوكمة ذات مستوى عالٍ، وتُشرف على اختيار الحالات الجهات الحكومية المتخصصة ذات العلاقة.

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