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عاجل.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الجونة
الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:50 م
محمد زويد
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :
في حراسة المرمى : محمد فوزي
خط الدفاع : مروان الصحراوى ومحمد عمار ومحمد هاشم وعبد الله جمعه.
خط الوسط : محمد حسن وعماد حمدي ومحمد صادق وأحمد مدبولى
خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب
بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كل من :
محمد صبحي و كاستيلو و مصطفى فارس و نادر رمضان و محمود دونجا و عمر الوحش و محمد الشامي و آري بابل و شيلونجو.
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