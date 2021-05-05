عاجل.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الجونة









أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :





في حراسة المرمى : محمد فوزي





خط الدفاع : مروان الصحراوى ومحمد عمار ومحمد هاشم وعبد الله جمعه.





خط الوسط : محمد حسن وعماد حمدي ومحمد صادق وأحمد مدبولى





خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب





بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كل من :





محمد صبحي و كاستيلو و مصطفى فارس و نادر رمضان و محمود دونجا و عمر الوحش و محمد الشامي و آري بابل و شيلونجو.



