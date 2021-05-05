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عاجل.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الجونة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

في حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : مروان الصحراوى ومحمد عمار ومحمد هاشم وعبد الله جمعه.

خط الوسط : محمد حسن وعماد حمدي ومحمد صادق وأحمد مدبولى 

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كل من :

محمد صبحي و كاستيلو و مصطفى فارس و نادر رمضان و محمود دونجا و عمر الوحش و محمد الشامي و آري بابل و شيلونجو.

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