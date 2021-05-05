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ولي العهد يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق
الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:57 م
الفجر السعودي
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بعث الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات
المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي
العهد: " بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات
وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق
المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل."
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