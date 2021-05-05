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شديد الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 6 مايو 2021، 23 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شديد الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد
شديد الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

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