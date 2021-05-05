شديد الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 6 مايو 2021، 23 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



