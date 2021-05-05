ضربة موجعة لصن داونز.. تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الأهلي

تلقى فريق صن داونز ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب نجم الفريق زواني عن مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف المدير الفنى لنادى صن داونز مانكوبا منجكيثى، اليوم الأربعاء، مدة غياب ثيمبا زوانى لاعب الفريق بعد إصابته فى الدورى المحلى.

وأكد منجكيثى المدير الفنى لصن داونز، أن الجهاز الطبى للفريق حدد مدة غياب زوانى بأنها من أسبوع حتى 10 أيام قبل أن يعود لتدريبات الفريق.

وتهدد الإصابات نادى صن داونز الذى يعانى فى الوقت الحالى من إصابة 4 من عناصره الأساسية قبل المواجهة المرتقبة أمام النادى الأهلى فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.