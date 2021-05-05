مي سليم تنفصل عن زوجها عقب تعديه على ابنته.. الحلقة الـ24 من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل "لحم غزال"، والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت بداية الحلقة تصوير "شوق" لزوجها وهو يتعدى على ابنته داخل الغرفة، وتشاجر معه "نور" نجلها عقب رؤيته وهو يتعدى على "نسمة" وطردته "شوق" من منزلها.



واتفق "سعيد" معها على الزواج عقب انفصالها عن "شوقي"، كما اتفقا مع "شوقي" على ذلك، وتفاجأ نور" عقب رؤية "سعيد" في منزلهم للإتفاق على الطلاق.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

