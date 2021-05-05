Advertisements

مي سليم تنفصل عن زوجها عقب تعديه على ابنته.. الحلقة الـ24 من "لحم غزال"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل "لحم غزال"، والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت بداية الحلقة تصوير "شوق" لزوجها وهو يتعدى على ابنته داخل الغرفة، وتشاجر معه "نور" نجلها عقب رؤيته وهو يتعدى على "نسمة" وطردته "شوق" من منزلها.

واتفق "سعيد" معها على الزواج عقب انفصالها عن "شوقي"، كما اتفقا مع "شوقي" على ذلك، وتفاجأ نور" عقب رؤية "سعيد" في منزلهم للإتفاق على الطلاق.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لصن داونز.. تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الأهلي

منذ نصف ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تقع في ورطة عقب حرقها لـ حمدي الميرغني للمرة الثانية

تعرف على ملخص الحلقة السابعة من مسلسل "لحم غزال"

اتفاق شقيقات شريف سلامة على أخذ حقهم في الورث.. أحداث الحلقة التاسعة من "لحم غزال"

هروب مي سليم من منزل زوجها وانكشاف سر زواج شريف سلامة.. الحلقة الـ11 من "لحم غزال"

انكشاف سر غادة عبد الرازق لرجل الأعمال.. أحداث الحلقة الـ17 من "لحم غزال"

غادة عبد الرازق تكتشف حملها.. أحداث الحلقة الـ 18 من "لحم غزال"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي