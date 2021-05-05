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عاجل.. تشكيل مصر المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.

 

وجاء تشكيل المقاصة علي النحو التالي :

 

في حراسة المرمى: محمود حمدي

 

خط الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد صبيحة محمد دسوقي

 

خط الوسط: محمد مخلوف وخالد أوتشو وهشام محمد وعبدالله مجدي

 

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي

 

 

ويتواجد على دكة البدلاء كل من :

 

محمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وسعيد الونش وأحمد عادل "ميسي" وصلاح عاشور وأحمد أمين أوفا.

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