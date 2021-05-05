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عاجل.. تشكيل مصر المقاصة لمواجهة طلائع الجيش
الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:05 م
محمد زويد
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أعلن
محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع
الجيش، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد
المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.
وجاء
تشكيل المقاصة علي النحو التالي :
في
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط
الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد صبيحة محمد دسوقي
خط
الوسط: محمد مخلوف وخالد أوتشو وهشام محمد وعبدالله مجدي
الهجوم:
باولن فوافي وباسم مرسي
ويتواجد
على دكة البدلاء كل من :
محمد
كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وسعيد الونش وأحمد عادل
"ميسي" وصلاح عاشور وأحمد أمين أوفا.
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