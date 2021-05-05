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الرئيس الإسرائيلى يعلن اختيار يائير لابيد "منافس نتنياهو" لتشكيل حكومة جديدة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، اختيار يائير لابيد، المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "يش عتيد"، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأوضح ريفلين أن لابيد يحظى حاليا بدعم 56 برلمانيا من أصل 120، يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعاد قبل منتصف الليل من مساء أمس الثلاثاء، كتاب تكليف تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي.

 

وجاء ذلك بعد أن أبلغ نتنياهو الرئيس بأنه فشل فى انجاز المهمة التى كان قد أسندها إليه قبل 28 يوما، وأنه عجز عن تشكيل ائتلاف حكومى جديد برئاسته، حيث أن حزب "الليكود" الذى يتزعمه نتنياهو ألقى باللوم على رئيس حزب "يمينا"، نفتالى بينيت، متهما إياه بـ"عدم الالتزام بتأليف حكومة يمين"، وقال "الليكود": "بسبب رفض بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذى كان سيؤدى بالتأكيد إلى تشكيل حكومة مع إضافة أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التفويض إلى الرئيس".

 

وفى حال فشل لابيد فى تشكيل ائتلاف خلال فترة 28 يوما، يمكن للرئيس مطالبة البرلمان باختيار مرشح خلال ثلاثة أسابيع، وإذا لم يتمكن البرلمان من ذلك فستجرى انتخابات جديدة.

 

وترجع الأزمة السياسية فى إسرائيل بالأساس إلى المشكلات القانونية التى يواجهها نتنياهو، إذ قال بعض الحلفاء المحتملين إنهم لن يعملوا تحت قيادة رئيس وزراء يخضع للمحاكمة.



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