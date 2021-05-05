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النيجر.. مقتل 20 عسكريًا ومدنيًا فى هجوم قرب الحدود مع مالى

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
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أعلن جيش النيجر، مقتل 16 جنديًا وأربعة مدنيين نيجيريين، فى هجوم نفذه مسلحون مجهولون فى قرية بمنطقة تيلابيري(غرب)، بالقرب من مالي، بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

وقال الجيش ـ فى بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء - "نحو 200 من قطاع الطرق منقسمين إلى مجموعتين إحداهما هاجمت قوات الدفاع والأمن والأخرى القرية".

وبحسب البيان، تم العثور على 16 جثمانًا على الأقل لعسكريين ولقى أربعة مدنيين حتفهم متأثرين بجراحهم.

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثانى من نوعه فى أقل من أسبوع فى نفس المنطقة الحدودية حيث نصب مسلحون مجهولون، السبت الماضي، كمينا لدورية تابعة للحرس الوطنى فى مديرية تيليا بمنطقة تاهوا شمال غرب النيجر وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 16 جنديًا، بحسب تقرير للجيش.

ومنذ عام 2017، عانت منطقتى تيلابيرى وتاهوا، المتاخمتين لمالي، بانتظام من هجمات مسلحة منسوبة إلى الجماعات الإرهابية العاملة فى شمال مالى ووضعت الحكومة النيجيرية جميع هذه الإدارات فى حالة طوارئ، مع إغلاق العديد من الأسواق وحظر تداول الدراجات النارية.

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