الشرطة تكتشف جثة والد غادة عبد الرازق في الحلقة الـ24 من "لحم غزال"

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث، حيث تقدم "سوستة" لخطبة أرملة "أبو نعسة" وذلك عقب حصوله على أموال بس الغناء الشعبي.



وتفاجأت "غزال" غادة عبد الرازق، عقب ذهابها إلى فيلتها واكتشاف أن الشرطة وجدت جثة والدها المدفونة في حديقة الفيلا، وعبرت "غزال" عن قلقها على "قدرية" لاعتقادها أنها مازالت داخل الفيلا ولكنها هربت.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

