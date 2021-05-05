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الممثلة التجارية الأميركية: واشنطن وبكين ستجريان قريبا تقييما لاتفاق المرحلة الأولى

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
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قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي الأربعاء إنها تتوقع المشاركة "في الأجل القريب" مع مسؤولين صينيين في تقييم تنفيذ بكين لبنود اتفاق "المرحلة الأولى" للتجارة بين البلدين، مشيرة إلى أن نتائج هذا التقييم ستؤثر في مصير الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن على منتجات صينية.

وأضافت تاي في ندوة نظمتها فاينانشال تايمز عبر الإنترنت أنها تحترم الحاجة للاستمرارية في السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بما يشمل اتفاق التجارة الذي مدته عامان والذي نفذته العام الماضي إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت تاي "هذا هو الاتفاق الذي لدينا، وهو الاتفاق الذي سنعمل انطلاقا منه ونبني عليه".

وأضافت "أتطلع بشدة للاجتماع رسميا مع نظرائي الصينيين وتقييم أدائهم ومعرفة ما لديهم ليقولوه والتأكيد على مصالحنا وتعزيز سبل المضي قدما".

وقالت تاي إنها لم تتواصل رسميا مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، الذي تفاوض على اتفاق المرحلة الأولى بالنيابة عن بكين، ولا مع أي مسؤولين صينيين كبار لكنها تتوقع أن تفعل هذا "في الأجل القريب".

ولدى سؤالها عما إذا كانت رسوم جمركية أمريكية على واردات صينية تقدر قيمتها السنوية بنحو 370 مليار دولار والتي فرضها ترامب سيجري رفعها في عهد إدارة الرئيس جو بايدن في الأجل القريب، قالت تاي إن الكثير من ذلك سيعتمد على المحادثات التي ستجريها مع المسؤولين الصينيين و"فاعلية" اتفاق المرحلة الأولى.

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