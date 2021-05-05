غادة عبد الرازق تفشل في خطتها للقاء نجلها..الحلقة الـ24 من "لحم غزال"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وساعد "يوسف" رجل الأعمال "غزال" عقب مراقبة الشرطة للفيلا المدفون فيها والدها، حيث أخذ منزل لتسكن به، وقررت "غزال" متابعة عملية تسليم المخدرات بنفسها، ولكن "عمار" اكتشف مراقبتها له وفير مكان الإستلام.



و كان هدف "غزال" من هذه العملية معرفة مكان نجلها، ولكن فشلت خطتها.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

