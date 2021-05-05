ما هو الفرق بين المتوفى والمتوفي؟.. خالد الجندي يُجيب (فيديو)

أوضح الشيخ خالد الجندي الفرق بين المتوفى والمتوفي كما جاء في سورة الزمر التي تتحدث عن اللقطات الأخروية للإنسان والعقيدة والتمسك بالله ومشهد أهل الجنة والنار وشوقهم إلى المصير المحتوم يوم القيامة.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يتفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: " الله يتوفى الروح كل يوم أثناء النوم، الروح بتطلع من الإنسان كل لحظة أثناء النوم".



وأضاف "النوم سمى الوفاة والموت وفاة، ولكن ربنا هو الفاعل الحقيقي وهو المتوفي الحقيقي، ولذلك هناك فرق بين المتوفى والمتوفي فالمتوفي هو الله لأن الله لا يموت أما المتوفى فهو من يتوفى".



وتابع "ولكن هناك متوفي آخر وهو ملك الموت ولكن على سبيل السببية وليس المباشرة، الله سبحانه وتعالى يتوفى عن طريق المباشرة وهو الفاعل الحقيقي وهو المتوفي الحقيقي".

