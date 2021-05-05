اسم الشهرة 22.. «مارسيلو» المصري والبرازيلي «يخلق من الشعر 40»

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة الثانية والعشرين من سلسلة "اسم الشهرة" هو حسين السيد حسين نجم الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي، المولود في الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 1991 في القاهرة، ويعد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، اشتهر في الملاعب المصرية بلقب "مارسيلو" وذلك بسبب الشبه الكبير بينه والنجم البرازيلي مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد في الشعر الكثيف وقصر القامة والسرعة، بالإضافة إلى أن الثنائي يلعبان في نفس مركز اللعب داخل الملعب بـ"الجبهة اليسرى".





وارتبط اسم "مارسيلو" بـ حسين السيد منذ بداية مشواره الكروي داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، خاصة وأن اللاعب لا يزال يحافظ على قصة شعره التي تشبه شعر النجم البرازيلي، وتسبب هذا اللقب في شهرة ظهير الأهلي بشكل كبير في ملاعب الساحرة المستديرة، رغم الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين نجم ريال مدريد والذي يتفوق عليه بشكل كبير على مستوى المهارات والإمكانيات الفنية والقدرات البدنية والإبداع في الملعب.





بدأ حسين السيد مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي نصر الفكرية، قبل انتقاله لفريق الناشئين بالنادي الأهلي عام 2010 ولعب معه عامين وتم تصعيده للفريق الأول ولكنه لم يحظى بفرصة المشاركة في المباريات مع الفريق لينتقل بعدها لنادي مصر المقاصة واستمر معه حتى 2014 ولعب معه 26 مباراة وسجل هدفين، بعدها عاد إلى القلعة الحمراء واستمر مع الفريق حتى 2018، وشارك في 45 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 أخرين، قبل إعارته لنادي الاتفاق السعودي ولعب معه 34 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.





انتقل "مارسيلو" المصري إلى نادي الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة عام 2020، ولم يحظى بفرصة المشاركة في المباريات ولعب 5 مباريات فقط ولم يسجل أي أهداف، وانتقل بعدها إلى نادي طلائع الجيش بشكل نهائي وشارك معه في 5 مباريات، وانتقل إلى الاسماعيلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك معه في 8 مباريات فقط ولم يسجل أي أهداف.



