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بعد إصابته بكورونا.. مجلس نقابة الموسيقيين يتابع حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يتابع مجلس نقابة الموسيقيين حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة بعد نقله إلي مستشفي الهرم عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكلف أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعض أعضاء مجلس النقابة بمتابعة حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة الصحية وبذل كل الجهد لحين استقرار حالته الصحية وعودته لأهله ومحبيه سالما.

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