أسعار النفط ترتفع مع تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية





قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء 5 مايو إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين.





وهبطت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل إلى 485.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.





وزاد مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 254 ألف برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة المعلومات.





وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.





وارتفعت مخزونات البنزين 737 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 235.8 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 652 ألف برميل.





كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل إلى 136.2 مليون برميل، في مقابل توقعات لتراجع قدره 1.1 مليون برميل.









وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط بمقدار 2.8 مليون برميل يوميا.





وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية