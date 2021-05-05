ثلاثي أتلتيكو مدريد يغيب عن التدريبات قبل مواجهة برشلونة

واصل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، الأربعاء، التدريب على ملعب واندا ميتروبوليتانو من دون خوسيه ماريا خيمنيز ورينان لودي وتوماس ليمار، استعدادا لمواجهة برشلونة على ملب كامب نو يوم السبت المقبل.

ولم يعلن النادي عن إصابة ليمار الذي تدرب الثلاثاء بشكل طبيعي، بينما لم يتدرب خوسيه ماريا خيمنيز مع الفريق طوال الأسبو ع بعدما أنهى مباراة إليتشي وهو يشعر بآلام.

ولم يتدرب لودي صاحب الـ23 عاما، طوال الأسبوع أيضا، وغاب عن مواجهة السبت الأخيرة بسبب إصابة عضلية، ويتوقع غيابه عن مباراة كامب نو.

وانتظرا لتعافي هؤلاء، يواصل الفريق استعداده تحت قيادة سيميوني لتأمين الصدارة أمام برشلونة، ويتفوق الروخيبلانكوس بنقطتين عن البرسا قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.