مفيد فوزي يوضح السبب وراء كشفه عن زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني (فيديو)

اعترض الإعلامي مفيد فوزي، على ما تردد بشأن أنه قام بإفشاء خبر زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من الفنانة سعاد حسني على غير رغبتهما وأنه بذلك قد أفشى أسرارهما.



وقال "فوزي" في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء: "أشيع على عبد الحليم كلام مش حلو أثاره بعض الغاضبين من شهرته حتى بعدما مات، وأنا كنت شاهد على هذا الزواج وأرى أنه من العيب أن تبقى العلاقة بينهما على أنها قصة حب فقط".



وأضاف "عبد الحليم لم يطلب مني نشر خبر زواجه بعد رحيله، ونشرت خبر زواجه بسعاد حسني عندما كانت على قيد الحياة، ولو أطال الله عمره لكشف عن هذه الزيجة رغم أنه أنهاها لأنه قال لها حرفيًا أنا مريض وأنت لست ممرضة، فقالت له أقعد تحت رجليك، لكنه أراد أن يكون فنه الأول في الاعتبار، فقال لها فني أهم، فردت قائلة فني أكبر".



وأكد أنه كان أقرب شخص للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة سعاد حسني، كما أنه قريب من فاتن حمامة ولبنى عبد العزيز ونبيلة عبيد وكان كل ذلك جزءً من عملى ولكني لست محررًا فنيًا.

