Advertisements

مفيد فوزي يوضح السبب وراء كشفه عن زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
اعترض الإعلامي مفيد فوزي، على ما تردد بشأن أنه قام بإفشاء خبر زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من الفنانة سعاد حسني على غير رغبتهما وأنه بذلك قد أفشى أسرارهما.

وقال "فوزي" في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء: "أشيع على عبد الحليم كلام مش حلو أثاره بعض الغاضبين من شهرته حتى بعدما مات، وأنا كنت شاهد على هذا الزواج وأرى أنه من العيب أن تبقى العلاقة بينهما على أنها قصة حب فقط".

وأضاف "عبد الحليم لم يطلب مني نشر خبر زواجه بعد رحيله، ونشرت خبر زواجه بسعاد حسني عندما كانت على قيد الحياة، ولو أطال الله عمره لكشف عن هذه الزيجة رغم أنه أنهاها لأنه قال لها حرفيًا أنا مريض وأنت لست ممرضة، فقالت له أقعد تحت رجليك، لكنه أراد أن يكون فنه الأول في الاعتبار، فقال لها فني أهم، فردت قائلة فني أكبر".

وأكد أنه كان أقرب شخص للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة سعاد حسني، كما أنه قريب من فاتن حمامة ولبنى عبد العزيز ونبيلة عبيد وكان كل ذلك جزءً من عملى ولكني لست محررًا فنيًا.

أخبار تهمك

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعة

ثلاثي أتلتيكو مدريد يغيب عن التدريبات قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لصن داونز.. تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي