نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب









بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، والذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي.





وذكرت تقارير صحفية أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقى عرضًا من نادي الوصل الإماراتي، مؤخرًا.





واوضحت أن اللاعب أبلغ إدارة النادي بالعرض المقدم له من الوصل الإماراتي، من أجل تحديد المقابل المادي لرحيله.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن رحيل زيزو عن الزمالك ربما يكون طريقًا لانتقاله إلى الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بهذه الخطوة.





جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو، خاض 23 مباراة في الموسم الحالي، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.



