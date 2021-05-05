ملخص أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"

شهدت أحداث الحلقة الثالة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



حيث بدأ "سرية" عمرو سعد البحث عن "فاتن" ياسمين رئيس، في الحارة وطلب من بعض جيرانه بالبحث عنها ومعرفة مكانها وتبليغه بالأحداث.



وبالأخص بعدما علم أن شقيقتها نقلت ملكية المنزل والمحل من والدها الى نفسها، وقامت بطردها خارج المنزل بعد الاتفاق مع طليقها.



حيث سافر "سرية" عمرو سعد" إلى لبنان للقاء رئيس العصابة "سليم" الذي أقام حفلة على شرفه وطلب منه أن يكون وكيلا له في مصر وهناك صادف حبا جديدا في حياته.



وتعرف "سرية" على ابنة "سليم" وربطت بينهما علاقة عاطفية وتولت اختيار ملابس أفضل له وتنظيم جولة له في لبنان لرؤية معالمها.



في الوقت نفسه تعاون سفينة مع رئيس العصابة الأخرى واتفق معه على حماية روان حبيبته ونجلاء شقيقته التي اتضح أنها حامل من حادث اغتصابها الذي تعرضت له من قبل زاهي العتال قبل وفاته.



يبحث زوج روان عنها بمساعدة الشرطة، ويهدد نجلاء وزوجها السابق في المستشفى فيقرر سفينة تهريب شقيقته وحبيبته لمكان آمن في الحلقة القادمة من ملوك الجدعنة.



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

