مدير وحدة ضمان الجودة بآثار الفيوم يكشف أسرار الألوان في الحضارة المصرية بالملتقي الثقافي بالمملكة المغربية

عقد اليوم الأربعاء فى الواحدة بتوقيت الرباط الثالثة بتوقيت القاهره وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية البرنامج الثقافى خلال شهر رمضان بسلسلة محاضرات افتراضيه عبر تطبيق zoom بالمحاضرة الخامسة والاخيرة بعنوان (اسرار الالوان فى الحضارتين المصرية والمغريبة).



يأتى ذلك في اطار وتوجيهات الدولة المصرية بنشر ثقافة الوعي الأثري وتعريف الآخر بالحضارة والآثار والتراث المصري وبالتعاون مع مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية تحت رعاية السفير اشرف ابراهيم سفير جمهورية مصر العرببه بالمملكة المغربية.



حاضر في البرنامج الثقافى من جمهورية مصر العربية الدكتور شعبان الأمير استاذ ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان الجودة كلية الآثار - جامعة الفيوم والملحق الثقافي المصري السابق بمكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية بمسقط سلطنة عمان.



ومن المملكة المغربية الشقيقه الفنانة التشكيلية الحروفية أمينة شيشى عضو لجنه تحكيم جائزة محمد السادس للحروفيه وعضو مؤسس للجمعية المغربية لفنون الخط خريجه المدرسة العليا للفنون الجميله وباحثة فى مجال الفن التشكيلى والخط العربى.



تناول الأمير في محاضرته اليوم النقاط التالية: التراث والحضارة المصرية - مواد وادوات التلوين في الحضارة المصرية وطرق التلوين والزخرفة والمواد الطبيعية والصناعية المستخدمة في التلوين والزخرفة على اثارنا القديموو الفرش وبالتة الالوان والأساليب الفنية المستخدمة فى الحضارة المصرية، اسرار بقاء ونضارة الالوان بالاثار والمقابر الفرعونية.



وفي المحاضرة الثانية فى التراث والحضارة المغربية تناولت الفنانة المغربية أمينة شيشي توالد الألوان وتناغمها في زخارف المخطوطات المغربية والألوان في اللباس والزرابيه المغربية - الألوان في الزخرفة المعمارية، وفي الفخار والخزف المغربي والألوان في اللهجة المغربية الدارجة والألوان في المدن المغربية.



ادارت الندوة هبه بهاء الدين سعيد الملحق بمركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليميه سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية.



وصرح الدكتور شعبان الامير استاذ ترميم وصيانة الاثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان جوودة التعليم والاعتماد بكلية الآثار جامعة الفيوم انه كان هناك العديد من المداخلات الهامه والقيمة منها مداخلة الدكتورعاطف منصور عميد كلية الاثار جامعة الفيوم والذى تحدث عن التصنيف الفلسفى للالوان وارتباطها بالمشاعر الانسانيه ومداخلة الدكتور أمين الرشيدى رئيس قسم الاثار الإسلامية جامعة الفيوم الذى تحدث عن انواع الالوان فى المخطوطات والخداع البصرى للالوان.



واهتمت المحاضرة بتوثيق والقاء الضوء على الالوان واسرارها ودلالتها فى الحضارتين واستخدامتها فى البلدين الشقيقين وذلك للحفاظ على الموروثات الثقافية وايضا تماشيا مع خطه المركز المركز الثقافى المصرى الثقافية فى الحفاظ على موروثاتنا الثقافية العربية بوجه عام والحفاظ على موروثاتنا بمصرنا الحبيبة والمغرب الشقيق بوجه خاص من خلال تناول موضوع المحاضرة.