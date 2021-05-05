بريطانيا والهند تبدآن مفاوضات بشأن اتفاق تجاري في الخريف المقبل





بريطانيا والهند تبدآن في الخريف المقبل مفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة كامل وبحسب وزيرة التجارة البريطانية "ليز تروس" فأن لندن تريد خفضا أو إزالة للتعرفات الهندية على السيارات وسلع أخرى وبحث رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الهندي في اجتماع افتراضي تعزيز التعاون بين البلدين





وأعلن الطرفان عن شراكة تجارية واستثمارية جديدة بقيمة مليار جنيه يتضمن استثمارا هنديا في بريطانيا بقيمة 533 مليون جنيه منها 240 مليونا لدعم التجارب السريرية والبحث والتطوير لانتاج اللقاحات .. ومن المتوقع أن تساهم الشراكة الجديدة في توفير 6500 وظيفة في بريطانيا





وكان من المقرر أن يسافر بوريس جونسون إلى الهند لكنه اضطر لإلغاء رحلته بسبب الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تجتاح البلاد حاليا وقد أرسلت لندن لنيودلهي إمدادات طبية بقيمة ستة ملايين جنيه وتبلغ قيمة التجارة بين الهند وبريطانيا 23 مليار جنيه سنويا حيث تعتبر الهند من الأسواق الأساسية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ تركز حاليا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ