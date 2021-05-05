شيخ الأزهر يحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين واليهود في أعيادهم

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن النصوص القابلة للتجديد هي النصوص الظنية الدلالة وهي قليلة، موضحًا أن عملية التجديد صناعة علمية بالغة الدقة لا يحسنها إلا الراسخون في العلم.



وأضاف "الطيب"، خلال برنامجه "الإمام الطيب"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تهنئة غير المسلمين في أعيادهم وأفراحهم، ومواساتهم في أحزانهم من أخلاق البر التي أمرنا الإسلام بها تجاه إخواتنا من غير المسلمين الذين يحرمون تهنئتهم ومواساتهم متشددين، مؤكدًا أنه جمود وإغلاق وخروج من مقاصد الشريعة.



وأكد أنه ليس في تهنئة المسيحيين أو اليهود من غير الصهاينة أو أي مسالم لنا على وجه الأرض، في تهنئتهم مخالفة لتعاليم الإسلام.

