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شاهد.. ماذا قال مفيد فوزي عن محمد رمضان

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي مفيد فوزي، في تعليقه أغنيات الفنان محمد رمضان، "تريند، وأنا أعرف ما هو التريند لأن حنان ابنتي علمتني إياه، وأرى أنه يريد أن يكون حديث المدينة".

وأضاف "أنا لا أحب أن أدخل عالم التريند وأشتاق لمذيعة أطفال في بلدي غير بقلوظ ونجوى إبراهيم وسلوى حجازي وماما سميحة أحتاج اليوم إلى مذيعة تعرف جيدًا ما هي بلاوي جهاز الموبايل".

وتابع "عايزين مذيعة تحذر أطفال مصر من هذا الجهاز، الأطفال متعلقين بجنون بهذا الجهاز وهذا اللي عمل التباعد النفسي، أعلم أن إجابتي نموذجية، لكن مهنتي هي أنني كاتب، لذلك أمسك قلمي باستمرار ولا أطمئن إلا في وجوده".

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