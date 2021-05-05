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وكيل أوقاف المنيا يتناول الإفطار بجوار سور مسجد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تناول الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف،وعدد من قياداتةالمديرىة وجبة الإفطار،بجانب سور أحد المساجد وذلك خلال جولة تفقدية على عدد من مساجد ملوى للتأكد من الإجراءات الاحترازية.

ومع حلول الافطار جلس وكيل وزارة الأوقاف بجانب أحد اسوار المساجد ومعه قيادات المديرية لتناول الإفطار.

وقال بيان صادر عن مديرية اوقاف المنيا أنه في اطار خطة وزارة الاوقاف في متابعة إقامة الشعائر بالمساجد قاد وكيل وزارة الاوقاف الشيخ سلامه عبدالرازق قافلة للمرور على مساجد ادارة اوقاف ملوي رافقه خلال الجولة الشيخ حسانين عبدالحكم مدير الدعوة والشيخ محمود توفيق مدير المساجد والدكتور احمد عزمي مدير العلاقات العامة والدكتور عمر خليفه مدير ادارة المتابعة

وقد تناولو وجبة الفطار وهم في طريقهم الى مدينة ملوي وذلك للاطمأنان على سير العملية الدعوية بكامل الاجراءات الاحترازية والوقائية عدم فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التشديد على الالتزام الكامل وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية وعدم السماح بإقامة اي اعتكافات او صلاة تهجد او فتح المسجد بعد انتهاء الصلاة، والتاكد على استمرار غرفة العمليات منعقدة طوال اليوم.

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