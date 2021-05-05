الحلقة الـ23 من "نسل الأغراب".. بعد تعارك أبنائه معها غفران يأمر بقتل فاطمة

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثالثة والعشرون من"نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول

تشاجر "حمزة"أحمد مالك و"سليم" أحمد مالك بعدما ذهب وراء شقيقه، ووجده برفقة"فاطمة" ريم سامي، فيخبرها أن أي فتاة تتمناه، ويقوم بتوبيخها، فيقوم "حمزة" بصفعه بالقلم على وجهه، مما يدفعه لرفع السلاح عليه، وبعدها يتشاجران معًا، ويقومون بضرب بعضهم، فستنجد فاطمة بالناس، فيحاول "حمزة" فض الخلاف، فيقوم بأخذ طوبة من الأرض، ويضربه بها على رأسه.



يعلم "غفران" أمير كرارة بما حدث بينهما، فينفعل عليهم، ويخبره "حمزة" أنه يريد الزواج منه وأنهما يحبان بعضهما، فيخبره بأنه لن يقبل بذلك، وعليه ان يحاسب "سليم" لأنه رفع السلاح في وجه على شقيقه الكبير، ليخبره أنه سيحاسبه ولكن ليس الآن، فينصحهم بعدم التشاجر أمام الناس لكي لا يكونوا ضعفاء أمامهم، ثم يأمر "صالح" بقتل تلك الخادمة.



اخبار "فاطمة" لـ"عساف" بما حدث فينفعل عليها بسبب مخالفتها لأوامره، وأنه طلب منها الابتعاد عن ابنه لمصلحتها، فتنهار من البكاء.



ثم يقوم "مسعد" بتوبيخ "فاطمة" على ما حدث، ولتقصيرها لرقبته، ويُحذرها من لقاءها به مرة أخرى، لكي لا يطردها من القصر.



اخبار "نجاة"فردوس عبد الحميد لـ"رغدة" ملك أحمد زاهر بأن نجلها "علي" قد اتفق مع والدها على تأجيل موعد كتب كتابهم لحين مرور أربعين يومًا على وفاتها.



فتخبرها "رغدة" أنه فعل ذلك لكي يقوم بحمايتها، بالرغم من عدم حبه لها، وأنها لا تريد أن تظلمه.