Advertisements

الحلقة الـ23 من "نسل الأغراب".. بعد تعارك أبنائه معها غفران يأمر بقتل فاطمة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثالثة والعشرون من"نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول
تشاجر "حمزة"أحمد مالك و"سليم" أحمد مالك بعدما ذهب وراء شقيقه، ووجده برفقة"فاطمة" ريم سامي، فيخبرها أن أي فتاة تتمناه، ويقوم بتوبيخها، فيقوم "حمزة" بصفعه بالقلم على وجهه، مما يدفعه لرفع السلاح عليه، وبعدها يتشاجران معًا، ويقومون بضرب بعضهم، فستنجد فاطمة بالناس، فيحاول "حمزة" فض الخلاف، فيقوم بأخذ طوبة من الأرض، ويضربه بها على رأسه.

يعلم "غفران" أمير كرارة بما حدث بينهما، فينفعل عليهم، ويخبره "حمزة" أنه يريد الزواج منه وأنهما يحبان بعضهما، فيخبره بأنه لن يقبل بذلك، وعليه ان يحاسب "سليم" لأنه رفع السلاح في وجه على شقيقه الكبير، ليخبره أنه سيحاسبه ولكن ليس الآن، فينصحهم بعدم التشاجر أمام الناس لكي لا يكونوا ضعفاء أمامهم، ثم يأمر "صالح" بقتل تلك الخادمة.

اخبار "فاطمة" لـ"عساف" بما حدث فينفعل عليها بسبب مخالفتها لأوامره، وأنه طلب منها الابتعاد عن ابنه لمصلحتها، فتنهار من البكاء.

ثم يقوم "مسعد" بتوبيخ "فاطمة" على ما حدث، ولتقصيرها لرقبته، ويُحذرها من لقاءها به مرة أخرى، لكي لا يطردها من القصر.

اخبار "نجاة"فردوس عبد الحميد لـ"رغدة" ملك أحمد زاهر بأن نجلها "علي" قد اتفق مع والدها على تأجيل موعد كتب كتابهم لحين مرور أربعين يومًا على وفاتها.

فتخبرها "رغدة" أنه فعل ذلك لكي يقوم بحمايتها، بالرغم من عدم حبه لها، وأنها لا تريد أن تظلمه.

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 6 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي أتلتيكو مدريد يغيب عن التدريبات قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لصن داونز.. تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي