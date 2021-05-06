برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن أزمة مسابقة الـ36 ألف معلم

قدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إنهاء أزمة تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة الـ36 ألف معلم، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت أعلنت عن مسابقة للتعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي لعام 20182019.





وأوضح "زين الدين" أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم، وذلك لسد العجز في المعلمين بالمدارس، حيث يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط، وأن 36 ألف معلم تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة.





واستكمل: أن العدد المطلوب يصل إلى أكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم عن مسابقة جديدة عبر البوابة الإلكترونية؛ وأن الوزارة تحتاج إلى 120 ألف معلم وإداري وعامل، بالإضافة إلى تكلف هؤلاء المتقدمون للمسابقات أموالًا كثيرة، وبعد ذلك أعلنت الوزارة فسخ التعاقد ووقف إجراءات المسابقة الجديدة؛ لعدم توافر ميزانية للتعاقد.



