Advertisements

برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن أزمة مسابقة الـ36 ألف معلم

الخميس 06/مايو/2021 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان أسامة
Advertisements
قدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إنهاء أزمة تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة الـ36 ألف معلم، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت أعلنت عن مسابقة للتعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي لعام 20182019.

وأوضح "زين الدين" أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم، وذلك لسد العجز في المعلمين بالمدارس، حيث يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط، وأن 36 ألف معلم تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة.

واستكمل: أن العدد المطلوب يصل إلى أكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم عن مسابقة جديدة عبر البوابة الإلكترونية؛ وأن الوزارة تحتاج إلى 120 ألف معلم وإداري وعامل، بالإضافة إلى تكلف هؤلاء المتقدمون للمسابقات أموالًا كثيرة، وبعد ذلك أعلنت الوزارة فسخ التعاقد ووقف إجراءات المسابقة الجديدة؛ لعدم توافر ميزانية للتعاقد.

وطالب "عضو" البرلمان: رئيس الوزراء بالتدخل لحل تلك الأزمة، ورفع الظلم عن هؤلاء المعلمين الفائزين في المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب حنفى جبالى بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 10 ساعة

أجويرو يحسم وجهته المقبلة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول أوضاع المعلمين المؤقتين بوزارة التعليم

رابط مسابقة المعلمين 2019/2020 للتسجيل .. اعرف المستندات المطلوبة وشروط وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم

لينك التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم من هنا.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

خلال ساعة.. فتح باب التسجيل في مسابقة المعلمين عبر وزارة التربية والتعليم

آخر تطورات إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف التربية والتعليم

طلب إحاطة حول استغلال حملة المؤهلات العليا لسد العجز بالمدارس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي