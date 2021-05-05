متحدث الوزراء: عدم التزام المواطن بارتداء الكمامة يثير العجب

قال الدكتور نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن حتى هذه اللحظة غير ملتزم بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وهذا شيء يثير التعجب، في ظل انتشار فيروس كورونا، وتأثر العالم بهذا الامر سلبًا.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الحكومة تطالب المواطن بارتداء الكمامة التي أصبح ثمنها الآن في الشارع جنيه واحد، ورغم ذلك هناك عدم التزام كبير جدًا بارتداء الكمامة.



ولفت إلى أن الحكومة أتخذت قرارًا بغلق كافة المحلات ما عد الصيدليات ومحلات البقالة، الساعة التاسعة مساءً، معقبًا: "كما أسبوعين هنراجع هذه القرارات، وقد نمدد أو نشدد هذه الاجراءات او التخفيف حال سير الأمور بشكل جيد".

