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نور سيد الخلق.. الحلقة 9.. من هى أول مرضعة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "نور سيد الخلق" من إعداد وتقديم زينب سلطان، والذي يعرض في موسمه الأول السيرة النبوية حتى نزول الوحي على سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام" في أسلوب سهل وبسيط على هيئة سؤال وجواب.
وننشر لكم اليوم الحلقة التاسعة بعنوان "من هى أول مرضعة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟!"
يعرض برنامج نور سيد الخلق في رمضان، يوميا، الساعة التاسعة مساًء عبر بوابة الفجر.

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